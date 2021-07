Vaata, kuidas Narva linnapea Katri Raik Juku-Kalle Raidile üle jõe ujunud armunutest pajatab

Sellest nädalast sõidab jõetrammiks kutsutav laev uuesti ning siinsete inimeste jaoks on sel sümbolväärtus. Pisut kauem kui tunniga saab Narvast Narva-Jõesuusse, laevas on puhvet, vaated on lummavad ning paremalt käelt libiseb mööda Venemaa. Juku-Kalle Raid ja Katri Raik läksid jõetrammiga sõitma ning lustisid tõsiselt, linnapea vihtus isegi valssi tantsida. Jõel rääkis Katri Juku-Kallele palju põnevaid lugusid, otse loomulikult ka sellest, mis juhtub, kui keegi kavatseb Eestist Vene poole peale ujuda. Seda on ajaloos korduvalt tehtud – näiteks mõni sõgedalt armunu, näitamaks oma väljavalitule oma kindlameelsust. Muidugi viivad Vene piirivalvurid sellise tembu eest pokri. Mida huvitavat piirijõega veel seostub, vaata videost.