Karmen Joller selgitab keelevääratust: Eestis on surnud kaks last COVIDi, mitte vaktsiini tõttu!

«Noored ja lapsed põevad kergemalt. Mõtleme sellele, et Eestis on vähemalt kaks last kaotanud oma elu vaktsiini tõttu, siis ma arvan, et see on liiga palju,» kõlas intervjuus öeldu. Vaktsiinivastased haarasid aga sõnasabast kinni, spekuleerides nüüd selle üle, kas kogemata lipsas välja tõde. Karmen Jolleri sõnul see aga kindlasti nii ei olnud.

«Täna tekkis mul TV3 uudistele intervjuud andes keelevääratus: tahtsin öelda, et Eestis on kaks last kahjuks surnud COVID-19 tõttu (ühtegi last pole meil surnud ega mingil moel kahjustatud COVIDi vaktsiini tõttu!),» kirjutas ta oma isiklikul Facebooki kontol.

Joller toob välja asjaolu, et Eestis on vaktsineerimine lubatud alates 12. eluaastast. «Ka intervjuus rääkisime sellest, et lapsi tuleks vaktsineerida, küsimus on selles, kas jõuame teha seda juba enne kooliaastat. Veel olulisem mure on see, et meil on vaktsineerimata õpetajaid,» jätkas ta.