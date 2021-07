KÕVA SÕNA ⟩ Sofi Oksaneni «Puhastus» esietendub Kanadas

Ehkki etendused toimuvad Kandas, on näidendi lavastaja hoopiski rootslane Hanna Fridhed, kelle sõnul on «Puhastuse» loos ja tegelastes palju kauneid kihte.

Romaani «Puhastus» põhjal on loodud etendusi juba 15 keeles. Põhja-Ameerikas on näidendit esitatud varem ainult Ameerika Ühendriikides, kus «Puhastus» etendus 2011. aastal New Yorgis, Washington DCs, Chicagos ja Santa Barbaras.