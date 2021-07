ARMAS KLÕPS ⟩ Jaagup Tuisk kudrutab uue kallimaga rannas

Paar nädalat tagasi kinnitas «Eesti otsib superstaari» saatest tuntuks saanud Jaagup Tuisk, et on suhtes. «Tõepoolest olen leidnud endale sellise toreda neiu,» tõdes popmuusik toona Elu24-le. Tundub, et noored on väga õnnelikud - Jaagup jagas Instagrami jälgijatega nunnut pilti, kus noored teineteist embavad.