Uudo Sepa kallim Kendra on hädas võltskontodega: jumala eest ärge avage ühtegi linki!

Kendra Katrina Könnelil on Instagramis üle 37 000 jälgija. Sisulooja suureks peavaluks on muutunud võltskontod, mis loosivad välja olematuid auhindu ja jagavad ohtlikke linke. Teisipäeval avastas Kendra, et tema nimega on tehtud konto, millel on pea 700 jälgijat.