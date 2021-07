Pipit kehastanud näitleja Inger Nilsson: see roll rikkus mu elu!

Nüüd 62-aastane Nilsson kehastas aastatel 1968–1970 legendaarset Pipi Pikksukka Rootsi filmides ja teleseriaalides, mida näidati Soome televisioonis ja mida vaatasid ka eestlased. Hiljutises intervjuus rääkis naine Rootsi ringhäälingule , et on rolli tõttu pidanud maksma kallist hinda.

Göteborgi teatrikoolis õppinud Nilsson sai juba esimese Pipi rolliga nii tugeva pitsati otsaette, et peale seda oli tal teisi rolle pea võimatu saada. Ka igapäevaelus ei pääsenud näitlejatar sellest rollist ja ta pidi kannatama sageli ebameeldiva tähelepanu all.

Kord tuli tal minna panka, et oma sissetulekut deklareerida, kuid teller oli üle kogu panga hüüatanud: «Ma arvasin, et te olete rikas ja kotid raha täis!»

Nilsson läks arstile, et haavast niite välja võtta ja see protseduur tegi talle meeletult valu. «Ma nutsin silmad peast, sest see tegi nii palju haiget, kuid õde ütles mulle, et «Pipi ei nuta». Ma vastasin talle, et Pipi jah ei nuta, aga mina, Inger, nutan!» meenutas ta.