«Tahan su puruks ke****a!» ehk millega Malluka eksmees saatuslikul ööl Pärnus hakkama sai

Samal õhtul Sunset Lounge'is sõpradega pidutsenud naise (nimi toim. teada) sõnul oli ta koos oma kaasaga Gerdi käitumisest šokis. «Läksin oma sõbrannat, neidu, kellega Gert tantsis ja sebida üritas, tervitama. Minu kõrval oli minu mees. Gert tuli ja ütles mu mehele, tõmba na***i siit lauast. Mina ütlesin talle, et kuule, see on minu mees, mida sa ülbitsed. Tema vabandas ja ma vastasin, et selline käitumine pole normaalne. Selle peale lajatas ta: «Mind ei huvita, istu sisse omale!».