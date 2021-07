Bussifirma avaldas täna lustaka postituse, milles märgitakse, et Lux Express püüab alati olla vastutulelik oma reisijatele, seetõttu on bussi peale oodatud ka jalgrattaga reisisellid. «Kuna busside pagasiruumide suurus on siiski piiratud, saab igale reisile broneerida kuni viis jalgrattakohta, muidugi tasuta. Lisaks on igas bussis olemas ka jalgrattaümbrised, et kaitsta nii kaherattalist kui ka muud pagasit,» kirjutatakse postituses.