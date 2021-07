Lauljatar Helen Adamson: kui see klikk ära käis, olin hetkega uues reaalsuses!

Lauljatar pihib Instagramis, et ta ei ole see, kes jälgiks kuu faase ja planeetide seisu ega ka see, kes arvaks, et planeedid või kuu meid ei mõjuta. «Kui kuu mõjutab ookeane, on minu arvates enesekeskne mõelda, et meie ülejäänud maailma protsessidest eraldiseisvad oleme. Kuid ma ei ole tundnud huvi, et uurida ette, mis juhtuma hakkab.⁠ Ometi jõuan selle infoni, kui emotsioonid või enesetunne endast märku annavad,» selgitab ta.

«Siis saan enamasti kinnitust, et midagi suuremat on õhus ja ma ei ole oma kogemustes üksi.⁠ Viimased nädalad olen olnud nii ebamugavas kohas, et olin sunnitud väga sügavale endasse vaatama, et olukorda mõistma hakata. Ja millest ma aru sain? Paljud astuvad hetkel uutele ajajoontele. Muudavad elu aspekte, et elu oleks parim nende jaoks. See tähendab, et jäetakse maha seda, mis enam ei teeni ja sisuliselt valitakse uuem ja parem elutee,» kinnitab Adamson.

See toob naise sõnul esile palju vana valu, mälestusi ja tundeid, mis võivad olla läbi töötamata. «See aeg on võrreldav hinge pimeda öö läbi elamisega. Sellest sain samuti hiljem aru, et kogesin justkui hinge pimedat ööd. Tunnet, nagu loor oleks silmade ette tõmmatud ja oleksin ajas 10 aastat tagasi läinud. Pidin tegelema samade tunnete ja olukordadega nagu siis, kuid nüüd oli võimalus teha midagi teisiti.⁠»

«Kui suudate küpsemana valida paremini ja see periood on lõppemas, võite tunda tühjust ja võib olla raske end ära tunda. Tegelikult oletegi pärast seesugust perioodi uus inimene. Kui vabastame vana, siis ikka selleks, et asemele saaks tulla uus ja parem. Aga isegi, kui vabastame valu ja kurbust, on see siiski olnud osa meist. Paradoksaalselt võib olla raske sellest lahti lasta. Eriti kui me veel ei tea, mis selle tühjuse asemele tuleb,» ütleb ta.