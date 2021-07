Roger Federer teatas Tokyo OMist eemale jäämisest

Federer avaldas Instagramis postituse, kus selgitas, et loobumise põhjus on muruhooajal saadud tagasilöök seoses põlvega. «Olen väga pettunud, sest Šveitsi esindamine on olnud iga kord au ja minu karjääri tipphetk. Olen juba alustanud taastusravi lootuses naasta suve hilisemas faasis tuurile,» seisis postituses.