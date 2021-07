VIDEO ⟩ Kanadas leiti põliselanike laste endise kooli alalt haudu, seekord on neid üle 160

Kanada Kuperi, tänapäeval Penelakuti saarel asunud intrenaatkooli õpilased, kes kuulusid. Pildil on kooli ansambel

Kanadas leiti taas põliselanike laste kunagise internaatkooli alalt haudu, mida on üle 160 – lühikese aja jooksul on see neljas selline haualeid.