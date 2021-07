KLÕPS ⟩ Keit Pentus-Rosimannus naudib abikaasaga valgeid suveöid: viisime kõhus kasvava inimese kultuuri nautima!

Rannaliival jäädvustati ka romantiline hetk, mil päike loojus. «Ilusat on igas maailmanurgas, aga Eesti valgetele öödele ei saa mu meelest lihtsalt miski vastu 💫,» kirjutas õige pea emaks saav poliitik postituses.

Vaata pilti all!

Ilmakodanik peaks Keidi sõnul nägema päevavalgust selle suve lõpus. Rahandusminister avaldas 8. mail, et nad said abikaasa Rainiga ise rõõmustavast uudisest teada natuke enne jõule: «Üks pikalt unistatud unistus ja oodatud elumuutus on tõeks saamas – ootame beebit, kes peaks sündima suve lõpus.» Pikalt koos olnud Keit ja Rain kihlusid 2008. aastal ja abiellusid 2012. aasta augustis.