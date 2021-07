FOTOD KOHTUSAALIST ⟩ Bangladeshist pärit füsioterapeut mõisteti süüdi vägistamises

Mohammad Delwar Hossain õppis enne trellide taha sattumist Tallinna Ülikoolis ning töötas ühes Tallinna rehabilitatsiooni kliinikus füsioterapeudina.

Oma tööülesandeid täites astus ta aga tänavu märtsis sugulisse vahekorda oma kliendiga, kelle aluspesult leiti hiljem ka mehe spermat. Naine süüdistas füsioterapeuti vägistamises ning prokurör lisas tänasel istungil, et Hossain kasutas ära naise seisundit, sest kannatanul ei olnud võimalik mehele vastu astuda.

Hossain ise sõnas täna kohtus, et ta küll kahetseb kuritegu, kuid ise ta oma tegu kuriteoks ei pea.

Bangladeshist pärit mees rääkis kohtus ka sellest, kuidas tema tööandja juures oli halb juhtkond ning seal puudusid ka turvasüsteemid ja kaamerad. Mehe sõnul on paljudes eesrindlikes riikides turvasüsteemid töötajate kaitseks, kuid tema töökohas need puudusid. Hossain rääkis kohtus ka sellest justkui oleks füsioteraapia Eestis uus eriala ja siinsed patsiendid ei pruugi alati aru saada, kuidas füsioteraapia seanssidel käituda, kuna see valdkond on väga uus.

«Paljudes riikides on kord, mis näeb ette, et füsioteraapiat teostab naisterahvale naisterahvas ja meesterahvale meesterahvas,» rääkis Hossain täna Harju Maakohtus.

Kuigi mees palus enda sõnul tööandjal saata tema juurde ainult mees patsiente, saadeti tema ravi teraapiasse sellest hoolimata ka naisi.

Lisaks põhjendas ta oma kuritegu sellega, et eestlannast klient ei pruukinud temast aru saada, kuna suhtlus teraapias käis inglise keeles ja Hossain oskab ainult bengali ja inglise keelt.

Kohtunik küsis Hossainilt, kas ta on tänaseks aru saanud, millistel tingimustel võib vahekorda astuda. Selle peale kostis välismaalane, et ta on sellest tänaseks aru saanud, kuna ta on vanglas endale selgeks teinud Eesti seadused ja reeglid.

Kohtunik uuris veel, millega kavatseb Hossain peale vanglast vabanemist tegelema hakata. Kohtualune vastas, et ta kavatseb füsioterapeudina jätkata aga kohas, kus on kaamerad ning vastutustundlik juhtkond.

Hossainile määrati vanglakaristuseks üks aasta ja kuus kuud, millest kohesele ärakandmisele kuulub neli kuud. Tänaseks on Hossain trellide taga istunud 24. märtsist peale, mis tähendab seda et suur osa tema karistusest on juba kantud. Kui Hossain kahe aasta pikkusel katseajal uut kuritegu toime ei pane, siis vanglakaristust täitmisele ei pöörata.