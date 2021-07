ONGI KÕIK? ⟩ Räppar Kanye Westi ja supermodell Irina Shayki armuromanss jäi üürikeseks

Väljaandele Page Six sõnas allikas, et Kanye West kutsus Irina Shayki Pariisi moe-show'd vaatama, ent modell lükkas kutse tagasi, et vältida kuulujutte nende armusuhte kohta.

«Irinale meeldib ta sõbrana, aga ei soovi temaga suhet,» ütles allikas. Ta lisas, et kui naine oleks Westiga kaasa läinud, oleks taas kord läinud liikvele jutud, et nad on suhtes. «Veel kuu aega oleks siis meedia rääkinud, et nad käivad kohtamas.»