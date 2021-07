Eeloleval reedel, 23. juulil avatakse Tokyos suveolümpiamängud. Eesti olümpiakomitee on teatanud, et lähetab Jaapani pealinna 33 sportlast. Ometi on tõsiasi, et eestlastel on tõusva päikese maal toimuval spordi suursündmusel võimalik kaasa elada koguni 36 Eesti passiga sportlase võistlemisele. Kuidas nii?