Muusikasektori sulgedes vanaemalt kartuleid palunud Kerdo Mölder: kõik on meie kätes - läheme vaktsineerima!

Kerdo Mölder tõdeb, et olukord, kus nakatumisnäit on taas tõusuteel, tekitab temas vaikselt hirmu. «Peab ka tõdema, et viimased kuud on olnud lõõgastavad, vabastavad, töised ja rõõmsad meile kõigile – Respekti esinemistel on saalid täis ja on kohe tunda, kuidas publik pakatab energiast, rõõmust ja vabaduse tundest,» kirjutas ta mõtteavalduses.

Kerdo sõnul pole neil niivõrd energilisi esinemisi juba ammu olnud. «Igatsesime, ootasime ja palusime, et antud aeg jõuks taas kätte. Me keegi ei taha, et see taas lõppeks ning pikaks ajaks meie unistusteks jääb,» lisas ta.

Laulja ja artistina on Kerdol valus läinud aastat meenutada. «Hea, et oli mu armas vanaema, kes kartuli-kastme jaoks piisku saatis, millest sai toiduportsjoni lauale, mida aga pidi nädala peale ära jagama, et ellu jääda,» rääkis Kerdo.

Mure ei olnud aga vaid söögipoolisega. «Peab vaid tänama ka taevast, et mu korteri omanik oli nii vastutulelik ja heasüdamlik, et kannatas ja tänavale ei visanud – tean, mitmeid südant lõhestavaid juhtumeid, kus mõni artist jäigi koduta. See oli aeg, kus lõpuks hakkas lootus ka kustuma ning mandumine hakkas ka vaimu ja tervist hävitama,» tõdes muusik. Kerdo ei kahtlegi, et ajad olid rasked ka nende truude fännide jaoks.

«Palume siiralt teie truudust ka nüüd – et see kõik jääks kestma!» teatas ta. Kerdo ei kujuta ettegi, et õige pea võiks kätte jõuda aeg, kui peaks taas nädalavahetustel nelja seina vahel konutama. «Et Respektil oleks tööd ja et teil oleks peale rasket tööd meelelahutust ning säiliks võimalus ennast hallist argipäevast nädalavahetusel tuulutama tulla!» jätkas muusik ja kutsus kõiki vaktsineerima.

Muusik tõdes, et kui peaks tulema taas selline sulgemine, mida muusikud on varem omal nahal tunda saanud, siis paljud seda enam üle ei elaks. «Kui esimeste lainete ajal ei saanud me suurt midagi teha, siis nüüd saame me väga palju kaasa aidata, et kolmas laine tuleks võimalikult leebe ja käesolev vabadus meile kõikidele säilib,» sõnas ta.

«See kõik on seekord meie kätes – läheme vaktsineerima,» avaldas Kerdo. Mehe sõnul on ta sedasama palunud ka oma vanaemalt, sõpradelt, lähedastelt, kellest paljud ka läinud on. «Nüüd palun ma teilt, kallid fännid – lähme, teeme selle päästva süsti,» lausus ta.