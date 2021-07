Klubihuntide seas levib kerge paanika, kuna kardetakse, et teknomuusika austajate meeliskoht HALL paneb varsti uksed kinni. «Kahju. See teknoklubi andis sealsele kultuuriruumile palju juurde,» arvab üks klubi paljudest austajatest. Mis HALLiga siis täpselt toimub ning kas kuuldused, et klubi asendatakse lasteaiaga, vastavad tõele?



«Kalamaja pargi serval asuv Peetri 6 hoone läbib tulevikus uuenduskuuri ning praeguse teknoklubi asemel hakkavad seal tegutsema lasteaed ja bürood. Tegemist on järjekordse tulevase maamärgiga Noblessneris, kuhu koondub järjest rohkem Tallinna äri- ja elutegevust. Hetkel on antud sisse projekteerimistingimuste taotlus, et muuta antud hoone puhul kehtestatud detailplaneeringuga lubatud ehitusõigusi. Visuaalide ja ärihoone uue välimuse autor on Arhitektuurbüroo Pluss OÜ, arendajaks BLRT Grupp AS,» seisab Facebooki leheküljel New Tallinn. See teade on teknomuusika austajad aga murelikuks teinud: «Mis ma hakkan nüüd lasteaias reivimas käima või?» küsib klubi fänn sotsiaalmeedias. Kui kaua siis veel armastatud underground-klubis HALL pidutseda saab?