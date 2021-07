Urmas Eero Liiv uuest leiust Estonia vrakil: ma ei kahtlustanud hetkekski, et tegu oli lihtsalt õnnetusega, aga nüüd...

Urmas Eero Liiv tunnistab, et nüüd hakkab tema jaoks see riigi huku asi järjest rohkem tõeks saama. «Iga uus infokild kipub andma kinnitusi kunagi täiesti ulmelistena tundunud vandenõuteooriatele. Ma ei uskunud relvavedu. Ometi leidis see kinnitust. Ma ei suutnud uskuda vrakiga manipuleerimist. Aga see on tõsi.»