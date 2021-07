Tõsielusarjast «Abielus esimesest silmapilgust» tuntuks saanud Helen Kõpp külastas eile abikaasa ja lapsega esimest korda Pärnu naisteranda. Alal, kus on juba aastaid lubatud viibida kõigil, sh meestel, rünnati aga Kõppu roppude sõnadega. Kõpp rääkis Elu24-le, et nad olid perega rannas viisakad, kuid pakkus, et jäid lihtsalt silma ühele meestevihkajast naisele.