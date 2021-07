Lauri Pedaja kallim Gethel tülidest: võltsi lillelise suhte asemel soovin teile hoopis tervendavaid kraaklemisi!

Gethel Burlaka tõdeb, et saab jälgijatelt väga palju armsaid ja julgustavaid sõnumeid, kuidas tema ja Lauri Pedaja suhe neid inspireerib. «Ilmatu võimas tunne on suunata kedagi olema kuidagi parem inimene. Aga kui mulle kirjutatakse, et see on uskumatu, milline harmoonia ja rahu meie suhtes voolab ning kuidas see teid innustab, tunnen ma, et ma ei saa au täielikult endale võtta,» sõnas pisikese Aria ema.

Sisulooja sõnul püüab ta oma sotsiaalmeedia kontodel näidata ka igapäevaelu tumedamaid külgi, kuid sügavustesse pole ta kedagi varem lasknud. «See on lihtsalt liiga intiimne paik, kuhu teid kutsuda, ja ma ei tee seda ilmselt ka tulevikus,» tunnistab Gethel.

«Mida ma aga edastada tahan, on see, et ka meie suhe ei ole alati 100 protsenti liblikad ja vikerkaared, vaid ka meie laseme vahel oma tunnetel üle keeda ja ratsionaalsusel peitu pugeda ning ventileerime oma kinni jäänud emotsioonid ja tühjast karikast tingitud tusa teineteise peale välja,» kirjutas ta. Samuti kinnitab Gethel, et see kõik on igati positiivne.

«Kuidas muidu oskaksime me kasvada paremateks inimesteks, kui me vahel oma nõrkustel võimust võtta ei laseks? Kui Lauri ei teeks numbrit minu kohatisest isekusest, ei oskaks mina selle probleemiga tegeleda ning tema vaid koguks endasse pahameelt, mida minu käitumine tekitab. Ja vastupidi,» jätkas Gethel. Nõnda seisaksid nad naise sõnul oma suhtes ühe koha peal ja arengut poleks näha kuskilt.

Getheli silmis on suhte üks vägevamaid osi just võimalus üheskoos kasvada ja teineteise teravaid nurki lihvida. «Ilma oleks ilmselt päris igav. Või tegelikult kindlalt oleks, sest ma tean omast käest, kuidas suu kinni hoidmine võib suhte hoopiski murda,» tõdes ta. Ka nende vahel tuleb aeg-ajalt ette kordi, kui kõik ei olegi rahu ja vaikus, sest mõlemad on omamoodi temperamentsed. See-eest on aga nad veendunud, et on leidnud oma kõrvale selle õige inimese.

«Seega ei tauni mina lahkhelisid, vaid proovin neid näha imeliste õppetundidena, millest paremate inimestena välja tulla. Võltsi lillelise suhte asemel soovin teile hoopis tervendavaid kraaklemisi!» lõppes avameelne postitus, mille juures Gethel jagas kaunist jäädvustust koos Lauriga.