Alates juuni keskpaigast on Eestis olnud troopilised ilmad ja õhutemperatuur +30 kraadi ringis ning on inimesi, kes pärast külma talve kuumust naudivad. Aga on ka neid, kellele see on liig, mis liig ning nad ootavad meie laiuskraadile omast suve, mis on jahedam ja ka vihmasem.