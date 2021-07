«See on täiesti kohutav! Ma ärkan iga kord, kui lennuk lendab, ja seda kuni kella kolmeni öösel,» sõnas murelik Julia, kelle Kristiines Nõmme tee ääres olev korter asub otse lennukoridori all. Pea kohal tuhisevate lennukite müra on sundinud naist lausa magamamineku ajaks kodunt lahkuma. «Olen sunnitud praegu magama minema sugulaste juurde, sest kodus lihtsalt ei ole võimalik.»