Beebilõusta kallim ehmatas tervishoiutöötajaid: kelle kaudu saab vaktsiinipassi ilma vaktsineerimata?

Postituse teemal võttis Instagramis sõna ka tervishoiutöötaja Anna (nimi muudetud, toim. teada), kes tunnistas, et sellise postituse nägemine on kurb. «Justkui keegi sülitab nii tehtud tööle kui ka reaalselt haigetele näkku.»

Anna sõnul tuleb ära märkida, et selline käitumine pole kindlasti okei, isegi kui sel juhul oli tegu eksperimendiga. «Kui ei taha vaktsineerida, siis see on arusaadav, ei pea, võimalus reisida on ju ka näiteks pidevate testidega,» tõdes ta.