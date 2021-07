Alkoholipoe välireklaam ajas tartlastel harja punaseks

Tartu Postimehele kommenteeris Tartu linnavalitsuse õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin, et linnapildis olev reklaam on igati reeglipärane. «Reklaamiseaduse järgi on alkoholi välireklaam keelatud, kuid pildil esitatud reklaam ei ole otseselt alkoholireklaam, kuigi selge on see, et see võib paljude jaoks seostuda just alkoholiga.»