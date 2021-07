Saksamaa lääneosas Nordrhein-Westfalenis ja Rheinland-Pfalzis on alates selle nädala algusest sadanud paduvihma ja on tekkinud üleujutusi. Kadunud on 1300 inimest, kelle saatuse kohta andmed puuduvad, ja üleujutusaladel on elu kaotanud üle 80 inimese.