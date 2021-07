ELU25 ⟩ Urmas Reinsalu Juku-Kalle Raidile: Endalt küsiksin ma kella.

UR: Selge on, et see on ülemaailmne laine või trend. Mis ei tähenda, et kõiki laineid peab mehhaaniliselt üle võtma. Kui me räägime, et me oleme iseseisvad ja oma saatuse peremehed, siis on meil ka julgust mingitele asjadele ei öelda. Isegi kui oleme väike riik. Kunagi, kui vaarisad selle riigi tegid, siis see loogika oligi, et ise otsustamine. See oli nagu see ränderaamistik, mille üle omalajal ka tohutu mürgel käis. Öeldi, et aga võtame ta vastu. Et ega kellelegi nagunii midagi ei tehta, et võtame ta vastu ja klatime kuidagi asja ära. Sellise saunamehe mentaliteediga riigi pidamine on minu meelest ka veidikene nagu vene aja moodi. Et paberi peal täidame need normid ära aga elu läheb edasi.