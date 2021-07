REKORDIPURUSTAJA ⟩ Kes on miljardäri poeg, kellest saab ajaloo noorim astronaut?

Amazoni asutaja Jeff Bezos e isiklik kosmoseprogramm Blue Origin teeb oma esimese lennu juba 20. juulil. Kindel koht on seal broneeritud tema vennale Mark Bezosele, kuid selgus ka üks üllatus.

Nimelt käib kosmosekapsli New Shepard pardal kosmose piiril ära ka Hollandi nooruk Oliver Daemen . Ta on vaid 18-aastane ning lööb sellega rekordi, saades ajaloo noorimaks kosmoses käinud inimeseks. «Ma olen ülielevil,» rõõmustas nooruk ka postitatud videos.

See loob aga ajaloolise olukorra, kus samal lennul on koos suurima vanusevahega astronaudid ajaloos. Nagu kirjutasime varem, võtab Bezos Blue Origini esimesele lennule kaasa ka 82-aastase Wally Funki, kes on üks esimesi astronaudikoolituse läbinud naisi.