Nooruke popstaar Olivia Rodrigo jagas vahvat klõpsu USA presidendiga

Rodrigo postitas Instagrami presidendiga tehtud kauni selfie, mille juurde kirjutas, et tal oli au külastada Valget Maja ja vestelda Joe Bideniga vaktsineerimise olulisusest.

«Isegi kui olete noor ja tugeva immuunsusega, siis COVIDi vastu vaktsineerimine on parim asi, mida saate oma ja oma lähedaste tervise heaks teha,» rõhutas lauljatar. «Teil on võim päästa elusid!»

Kommentaariumis sõnasid aga inimesed, et see on nõme reklaamikampaania, justkui püütakse popstaari kaudu noori vaktsineerima meelitada.