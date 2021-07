Näitleja Nicolas Cage abiellus oma noore kallimaga 16. veebruaril Las Vegases Wynni hotellis. «See on tõsi ja oleme väga õnnelikud,» kinnitas Cage märtsis. Pulm oli näitleja esindaja sõnul väga väike ja intiimne. Pulmapäev oli Cage'i jaoks oluline, kuna 16. veebruaril oli näitleja lahkunud isa sünnipäev.

Näitleja salapärase naise neiupõlvenimi on Riko Sibata, pärast abiellumist võttis ta aga näitleja perekonnanime ning on nüüd ametlikult Riko Cage. Ta on 27-aastane ja sündinud Jaapanis.