Elu24 toimetusele laekunud info kohaselt toimetab Triinu Liis kohtingurakenduses Tinder, kuigi kuvatõmmist lugejal jagada ei olnud. Triinu Liis aga kinnitas, et temal rakenduses kontot ei ole. «See on kellegi poolt tehtud võltskonto,» kinnitas ta ja lisas, et see on lausa ebareaalne, kui palju neid valmis vorbitakse.