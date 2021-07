Mõne nädala eest saabus Elu24-le vihje, et Mona Brit Luur jagas Instagramis pilti, millel oli ka Arbo Tammiksaar, kes rõõmsalt mööda tänavat jalutas, kaunis modell käevangus. Pildi asukohaks oli märgitud Odessa.

Elu24-le sõnas Tammiksaar siis, et ei viibi hetkel Odessas, kuid jättis vastamata, kas on seal hiljaaegu käinud. «Minu vanemad õpetasid mulle, et viisakad inimesed ei topi oma nina teiste asjadesse,» pahandas telemees küsimuse peale, kellega ta suve veedab.