See Tiktoki kaunitar näeb välja täpselt nagu Scarlett Johansson!

Tiktoki kasutaja @kate_johansson jagab platvormil meeleolukaid videoid, milles jäljendab Hollywoodi armastatud näitlejat Scarlett Johanssoni . Naine on pärit Venemaalt ja tema kodanikunimi on Jekaterina Šumskaja . Tiktokkeri tuhanded jälgijad, sealhulgas Scarletti fännid, armastavad tema lühiklippe.

Mitmed tõdesid, et ta näeb näitlejaga isegi hirmuäratavalt sarnane välja. «Ta näeb välja rohkem Johansson kui Scarlett ise!» naljatas üks. «Te ütlete mulle, et see pole Scarlett?!» väljendas teine hämmingut. «Okei, ma arvasin, et Scarlettil on kaksikõde, mitte ta peres pole kolmikud,» jätkas keegi.