Saksamaal hukkus üleujutuses 12 erivajadusega inimest

Paduvihma tõttu üle kallaste tõusnud Ahri jõgi. Saksmaal on tulvas hukkunud üle 100 inimese, nende seas ka 12 hooldekodus elanud vaimse puudega inimest

Saksamaa lääneosas on alates selle nädala algusest sadanud paduvihma ja on tekkinud ulatuslikud üleujutused, milles on juba hukkunud üle 100 inimese.