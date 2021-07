ÜLEVAADE ⟩ Rally Estonia fänninänn: pastakad, tassid ja allahinnatud Tänaku nokatsid

Kell 17.00 olid Tartu kesklinna tänavad rallirahvast veel tegelikult suhteliselt tühjad. Pole ka üllatav, sest Lõuna-Eesti teedel olid veel täie rauaga käimas kiiruskatsed. Barclay platsi taha on aga püsti pandud putkad, kus müüakse rallimeeneid!

Rallimeeneid müüvad putkad on aga veel pühapäevani avatud ja ootavad külastajaid. Esindatud on Sportlandi telk, kust sai osta Rally Estonia meeneid. Valik oli lai - kes soovis käsi desinfitseerida, sab osta Rally Estonia logoga kätedesinfitseerijaid, kes aga peanuppu päikese eest kaitsta, saab soetada Rally Estonia nokamütsi. Lisaks on valikus veel päikeseprilllid, vihmavarjud, kleepud, joped, sussikotid ja palju muud. Hinnad varieeruvad paarist eurost 125 euroni.