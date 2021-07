VIDEO ⟩ Poisiklutid lennutasid Bolti tõuksi naeru saatel Pärnu jõkke

Noorukitega pahandatakse ka Tiktoki kommentaariumis. «Kas see peaks naljakas olema või? Täiesti absurdne, mida nad teevad,» kirjutatakse ühes kommentaaris. «Oh issand! Kas tõesti tänapäeva noored on nii debiilsed? Te peaksite veel natuke arenema! Loodan, et saate ikka päris mõnusa rahatrahvi,» lajatatakse teises.