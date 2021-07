Trubetsky küsis Facebooki tehtud postituses, kas keegi teab tema tütrest midagi. «Minu tütar Reginleif on kadunud. Kas keegi teab temast midagi? Ta käib tihti Levist Väljas.»

Politseile teatati täna hommikul, et 31-aastase Reginleifi telefon on välja lülitatud ja tema asukoht on teadmata. Viimati olid lähedased naisega kontaktis üleeile. Kõigil, kes naisest midagi teadsid, paluti tema lähedastega ühendust võtta.