OTSEFOTOD ⟩ Tallinna vallutanud merepidu tõi taas rannajoone rahvast pilgeni täis!

Artistide osas ei jää tänane õhtu reedele sugugi alla. Üles astuvad Smilers, Apelsin , Regatt , Pluuto , Villemdrillem , Vaiko Eplik ja paljud teised. Kokku astub kolme päeva jooksul üles enam kui 70 bändi, avatud on välikohvikud, kaubandusalad ja muud põnevat ka lootusetutele «maarottidele».

Lisaks jõuab meile ka 21 uhket jahti, millest osa kuni 70 meetrit pikad. Sail Tallinna raames toimub rahvusvaheline purjeregatt, mis korraldatakse koostöös Tallinna, Klaipeda ja Szczeciniga linnadega. Kõik regatil osalevad laevad on Sail Tallinna merepeo ajal avatud rahvale tasuta külastamiseks ja uudistamiseks Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus.

Kuigi üritusel on Terviseameti poolt piirang 5000 inimest, tasub liiklejail arvestada sellega, et tänavad on rahvast pilgeni. Vaata galeriist ka reedel toimunut!