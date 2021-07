Ema šokk pärast keisrilõiget: äi ütles, et ma ei viitsinud lihtsalt sünnitada

Austraallanna ootas oma esimest tütart, kelle nimeks sai Abigail , kuid pidi uue ilmakodaniku ilmale tooma õnnetuseks keisrilõike läbi. kuigi operatsioon oli edukas, on see rasedale ilmselgelt raske.

Naise sõnul oli ta haiglavoodis läbielatust kurnatud, kui mehe vanemad esimest korda lapselapsega kohtuma tulid. See peaks olema äärmiselt kena moment, kuid ema sõnul rikkus äia ootamatu avaldus selle täielikult.

«Ta vaatas mulle otsa ja ütles: 'Noh, olid liiga laisk et sünnitada?'» meenutas naine. «Kuigi see oli üritatud vormistada naljana, ei tundunud see mulle küll lõbusana,» pahandas värske ema hetke meenutades.