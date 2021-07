Elu24-le sõnas Põldvere, et elavalt žestikuleerinud härra näol oli tegu tema kitarristi Kusti Lembaga. Muusikud olid sellisesse eraldatud Kesk-Eesti kohta sattunud, kuna esinesid läheduses Väinjärve veefestivalil.

«Mööda Eestit ringi sõites on tanklad paraku need kohad, kust enda kehakinnituse saab,» tõdes lauljatar. Uudishimuliku fänni rõõmuks avaldas naine, mida head ta siis Circle K-st tellis - staari eilseks valikuks osutus Beyond Wrap!