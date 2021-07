Ärritunud tartlane kutsus patrulli, kuna Rally Estonia segab mehe und

Politsei- ja Piirivalveamet kirjutas Twitteris, et said täna hommikul kella poole 9 paiku teate ärritunud mehelt, kes sõnas, et ei saa magada, kuna tema kinnistu lähedal kihutavad autod.

Elu24-le sõnas PPA pressiesindaja Britta Sepp, et kohale läinud patrull selgitas mehele, et käimas on Rally Estonia, mida politsei katkestada ei saa. Samuti ei saa politsei ralliautode kiirust reageerida nagu härra oli soovinud. «Kordasime üle, et üritus on pikalt planeeritud ja kooskõlastatud.»