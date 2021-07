VIDEO ⟩ Kadrina minifestivalil esitasid Eesti artistid Bowie ja teiste kultusartistide laule

Sättisime parasjagu selleks ajaks, et jõuaks Taavi Peterson i versioone Ruja lauludest kuulata. Kui sa oled nii andekas, et bänd ise võtab su oma legendaarse laulja kohta täitma, siis oled ilmselgelt tõsiseltvõetav tegija.

Kui sa suudad Rein Rannapiga raksu minna - nagu muusikast 100 korda rohkem teadev kolleeg väitis - on asi veelgi tõsisem. Kujutate aga ette, et keegi ajab «Eesti muld ja Eesti süda» laval sassi ja tuleb sellest puhtalt välja? Taavi suutis. «Rikkus hea kontserdi ära,» pahandas ta ise, kui salmide järjekord sassi läks. Ei julgeks nõustuda, väga hea oli.

Arutasime, et siin-seal tõesti ei saa kinnisilmi aru, kas laulab Bowie ise või üks noor eestlane kidraga. Selle vahega muidugi, et Kuningas on parem laulja kui Bowie ise (siinkirjutaja harimatu arvamus).

Heli on aiakontserdi mõõtu üritusel muidugi vali justkui Weekendil. Muidugi oma lollus, et sai maas istutud - hiljem mõistsime, kui palju paremini see otse lava ees kõlas. Samas märkis kolleeg, et eeldas bändiga esitusi. Kui akustilised sooloversioonid, võiks seda ka promos täpsustada.