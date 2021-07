Äsja abiellunud Helen Kõpp: kavatsesin hakata lapsi tegema, aga...

Kõpp selgitas, et PCOS on tema puhul hoopis sellise suurema haiguse tagajärg, mis on aastaid salaja ligi hiilinud. «Mu keha on pidevalt mulle märku andnud, aga ma loll ei saanud aru. Ma ei saanud aru, miks mulle on hommikuti söömine vastumeelne, aga tegelikult tahtis keha paastuda. Ma ei saanud aru, miks mind ajab jäätis oksele, aga tegelikult mu vaene keha ei tahtnud süsivesikuid süüa. Ma ei saanud aru, miks mulle hommikul teraviljapuder sisse ei lähe, aga tegelikult on mul eelsoodumus gluteenitalumatuseks ning mu keha ei tahtnud süsivesikuid. Ma tegin endale halba – sundisin end sööma,» avaldas ta.

«Tagajärg on käes – mul on kujunenud välja insuliiniresistentsus rakkudel, mille tõttu maks toodab tavapärasest rohkem insuliini ning suurem kogus insuliini veres käivitab paksenemise.»

Iga inimene on erinev ka toitumise poolest, usub Kõpp. «Mu keha pole kunagi tahtnud palju süsivesikuid. Küll aga oli mul väga raske seda mõista. Toiduainetööstuses kasutatakse suhkruid äärmiselt suures koguses müügi tõstmiseks. Ma teadsin seda, aga ei võtnud tõsiselt,» ütles ta.

«Nüüd, kui diagnoos selgus, taipasin, miks ma – kes on alati olnud hullult sale – on nüüd endaga võrreldes paks. Mul on raske põlvitada ja liikuda ja riideid kanda.»

«Kui paksuse avastasin, mõtlesin, et õhtuste juustusaiade juust on kurjajuur. Vastupidi – SAI ei sobi,» kinnitas Kõpp, kes sai toitumisnõustaja abiga aru, et peab sööma seda, mis talle maitseb. «Nii saigi lõpuks alguse mu ketogeenne toitumine, sest huvitaval kombel kõik mulle maitsvad toidud on ketod.»

«Kuulake oma keha! Vaadake, mida ENDA keha tahab! Mõni keha tahabki rohkem suhkrut, mõni rohkem rasva süüa. Lihtsalt, vaadake ainult ennast. Ärge sundige ennast seepärast, et «SA PEAD SÖÖMA»,» soovitas tõsielutäht lõpetuseks.