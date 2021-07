Kosmeetikuna töötav Mänd teavitas pühapäeva õhtul Instagrami vahendusel kõiki kliente, et kuigi esmaspäeval on tööpäev, siis tema on Keri saarel merevangis. «Meile öeldi, et kui praegu stardime, siis kohale ei jõua,» kirjeldas Mänd saarel toimuvat. Ta lisas, et tagasi mandrile starditakse kohe, kui meri vaibub.