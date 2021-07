Estonia saladustest raamatu kirjutanud Tamminen: mulle räägiti erinevatest isiklikest asjadest, mis laevalt on üles toodud!

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et MS Estonia ramp on avatud ja see on eest ära. Kas see oli uudis sulle?

Minu jaoks oli see kahtlemata uudis. Selles ma olen kindel, et vrakis on korduvalt käidud ja seal käinud inimesed on riikliku taustaga. On oluline mõista, et sinna sukeldumine nõuab spetsiifilise tehnika olemasolu ja see on suur ettevõtmine, millega igaüks niisama hakkama ei saa.