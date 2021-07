Maxar Technologies 29. märtsi sateliidifoto, millel on näha konteinerlaeva Ever Given peaaegu risti Suessi kanalis

Ameerika Ühendriikide tuntud väljaande The New York Times uurivad ajakirjanikud tegid kindlaks, miks maailma üks suuremaid konteinerlaevu Ever Given Suessi kanalisse selle aasta märtsi lõpul kinni jäi. Uuring näitas, et laevaga juhtunut mõjutas ka inimlik tegur.