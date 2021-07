Kirsti Timmer ajas turundajatel jalgealuse kuumaks: halloo, me teeme siin bisnessi!

«Minu jälgijateks on täiskasvanud inimesed, need keda huvitab see maagiline maailm milles elan ja tegutsen,» selgitas Timmer. «Minu jälgijate hulk ei ole «instakunnidega» võrreldes just suur, aga ma saan väga palju koostööpakkumisi. Pidevalt. Ikka pakutakse üht kingitust klausliga, et ma promoksin seda firmat ja teeksin siis ka giveaway'd.»