ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Mailis Reps, meie ajastu Galina Brežneva

Just oli Jüri Ratase kord rahva raha eest joogid autosse tassida, nüüd siis uuesti Mailis Reps, kellel näib Jüri Ratasega käimas olevat mingi ajuvaba maavõistlus. Kahekesi kordamööda nad kahtlaste asjadega vahele jäävad: küll paneb üks kohvimasina tuuri, millele vastab teine sellega, et ostab autosse alksipoe tühjaks, nüüd on jälle Repsi kord, sest äsja imbus välja, kuidas ta tähistas haridusministrina ministeeriumi raha eest oma 45. sünnipäeva.

See kõik meenutab Brežnevite perekonda. Savisaar võiks vabalt olla Ljonja Brežnev, ta ajab omas keeles mingit senitundmatut ja arusaamatut jutttu, armastab ennast autasustada, talle meeldib väga, kui ta on igasuguste suurte piltide peal ning otse loomulikult on tegu ka ilmeksimatu inimesega. Ühtlasi võib mainida, et tegemist on täieliku koomikuga, nagu Ljonjagi. Ljonja mõmisevaid, purisevaid ja lalisevaid kõnesid mäletate, kodanikud? Jürka ja Mailis on Edgari lapsed, võta või jäta. Niisiis, perekond Brežnevid.

Täna räägime rohkem tütrest. Savisaarel on Reps, Brežnevil oli Galina ja kohe sellele mõeldes meenus Vaapo Vaheri kunagine lugu KesKus'is Galinast, pealkirjaga "Roiskunud kaunitar". Jälle – sobib Mailisele imeliselt.

Koju tassis ta kõikvõimalikke vääriskulinaid, ka muuseumidest, ta oli ju Brežnevi tütar, ta lihtsalt haaras pihku mis meeldis, tema ei pidanud kelleltki midagi küsima!

Brežnevi tütar Galina armastas ohjeldamatult õgida ja juua – aga mitte ainult. Ta pidi saama seda teha nõukogude kallemis restoraanides, tema kleidid pidid läikima tema sõbrannade omadest rohkem, talle meeldis tuterdada kunstnike, näitlejate, võimurite, parteieliidi laste seltskonnas, ta pidi olema tähelepanu keskpunktis ning mis kõige tähtsam – tal ei tulnud pähegi teha vahet oma ja riigi vara vahel. Koju tassis ta kõikvõimalikke vääriskulinaid, ka muuseumidest, ta oli ju Brežnevi tütar, ta lihtsalt haaras pihku mis meeldis, tema ei pidanud kelleltki midagi küsima!

Kui Mailisele meeldib tsirkusetrupp nimega Keskerakond, kus ta takistamatult varastada saab, siis Galina ihales päris tsirkust. Ta otsis tsirkusest armukesi, lõbutses seal ning suhtles tsirkuseartistidega. Tsirkusest leidis ta endale esimese kuti ka, kellega abiellus – see oli jõumees Jevgeni Milajev. Kui see suhe lõhki läks, leidis Galina endast 15 aastat noorema mustkunstniku ning edasi järgnes skandaal skandaali otsa, umbes nagu täna Repsiga. Ja neil skandaalidel on mitmeid ühisjooni. Brežnev ja Savisaar ei keelanud oma võsukestele, Galinale ja Mailisele ühtegi asja. Galinal olid kallidrõivad, lukskusautod, kuurortid lõunas. Tuleb tuttav ette, kui Mailise näppajanägu vaatame?

Galina riputas ennast igapäevaselt briljante täis, siirdus olengutele ning kui ilmnes, et tiigritaltsutaja Irina Bugrimoval on veel ägedamad pärlid, organiseeris Galina Bugrimova koju sissemurdmise ja lasi ehted ära varastada. Kuiu Brežnev kõrvad pea alla pani, hakati uurima ka Galina vargusi ja suures hulgas riigi vara omastamist. Andropov ei jõudnud kuhugi, Tšernenko ka mitte, isegi Gorba ajal jäi Galina vabadusse ja jalutas parteikoosolekult minema puhtana nagu äsjapestud Miki-Hiir. Ilmselt juhtub see ka Mailis Repsiga, Ratas ei saa ju Repsi süüdi mõista, ta on ise enamvähem samasugune. Mailis võidakse mõneks ajaks peita alumisse sahtlisse, et ta sealt vajaduse korral jälle välja võtta, tolmust puhtaks kloppida ja vargile saata.

Kuna kogu elu on nad pidanud vastutuama vaid selle eest, et Savisaare vihmavarju kaldenurk oleks õige ja boitikud puhtaks limpsitud, mille eest saab kontrollimatult laamendada, ei mahu neile muidugi pähe, et kusagil eksisteerib teistsugune maailm.

Nagu Galina, ei saa ka Mailis ja Jürka mitte kunagi aru, et on midagi valesti teinud. Seda ei luba nende piiratud ajutegevus, harjumused, kombestik ja lastetuba. Isa Edgar on nad oma maitse järgi üles kasvatanud ja nende tõekspidamiste juurde kuulub otse loomulikult mõttestiil, et Keskerakonna juhtidele on kõik lubatud, veel enam, kõik ongi nende oma.

Keskerakonna noorukestest broileritest on sirgunud vanad supikanad, kes uusi ja normaalsemaid trikke ei õpi. Kuna kogu elu on nad pidanud vastutuama vaid selle eest, et Savisaare vihmavarju kaldenurk oleks õige ja botikud puhtaks limpsitud, mille eest saab tasuks kontrollimatult laamendada, ei mahu neile muidugi pähe, et kusagil eksisteerib teistsugune maailm – sihuke, kus maksumaksja papi eest pidu ei panda, tehnikat ei varastata, töötajaid tentsikutena ei kasutata ja kaaslollidele ilusasse musta autosse džinntoonikut ei soetata.