PEOGALERII ⟩ Milliste emotsioonidega pidutsesid üle pooleteise aasta ööklubisse pääsenud britid?

Kallistati, suudeldi, maske eriti ei kantud. James, kes ise on Crowsi nimelise punkbändi laulja, meenutas, et eelmine esinemine oli neil 2020. aasta sügisel. «Ma kartsin veidi, et mulle ei meeldi enam seda teha, sest nii pikk vahe on jäänud,» tõdes 32-aastane mees. «Kohe kui me lavale saime, ma mõistsin - jaa, mulle meeldib see, see on mu kirg!»