ELU25 ⟩ Viljandi folgi maapealne jumal Ando Kiviberg Juku-Kalle Raidile oma «üle-eestilisest salaseltsist». Nädala lõpul algab Folk!

Me ei saanud siis veel maestro Tõnuristiga tuttavaks. Kuidas see mul võimalik olekski? 16-aastane mees ei marsi ju keset laulupidu lihtsalt Ernesaksa juurde tutvumiseks kätt pihku pistma?

Sügisel viis muusikaõpihimu mind Viljandisse Kultuurikooli, sealt aga edasi kaheks aastaks sundaega teenima. Naastes oli siin juba kõik teisiti. Räägiti Eesti iseseisvusest ja Viljandi Kultuurikooli muutmisest kolledžiks, see tähendab kõrgemaks õppeasutuseks. Sündinud oli rahvamuusika eriala ja nii tulingi koorijuhtimisest sinna üle.

Krehvtisemad tekstid

Õppejõud olid meil unistuste suurused – Ingrid Rüütel, Marju Kõivupuu, Ain Sarv ja muidugi Igor Tõnurist. Kuigi Igori tervis ei olnud kõige tugevam, leidus temas küllaga energiat, et Viljandi ja Tallinna vahet kurseerida ning õhinaga noorte rahvamuusikute treenimisele pühenduda.

Igor uskus kaljukindlalt eeskuju nakkavuse põhimõttesse ning seepärast pühendas ta lisaks loengutele palju aega ja energiat, et noorte meestega regilaule või ka uuemaid meestelaule harjutada. Mäletan korda, mil ta oli arhiivist välja otsinud spetsiaalselt paraja portsu üpris krõbeda ja trükimusta mitte kannatava tekstiga meestelaule ning püüdis neid siis meie meestudengitele selgeks õpetada. Ilmselt uskus ta, et krehvtisemad laulutekstid aitavad vemmeldava verega noormeestel huvi rahvalaulude vastu jõudsamalt süvendada...

Folgi tulek

Ja siis hakkasime me kursusekaaslastega korraldama elava rahvamuusika ehk pärimusmuusika festivali, mille rahvas kiiresti Folgiks ristis. Küllap olid meie püüdlused noile korüfeedest õppejõududele, nende seas Tõnuristile, sedavõrd ebaortodokssed, et meie tegemistele vaadati mõningase umbusuga.

Meie eesmärk oli ja on viia muusikalise emakeele sütitavat sõnumit rahvahulkadeni nendele arusaadavas keeles, kasutades üpris häbitult rokk- ja popmuusika väljendusvahendeid. See aga tegi Igori (ja mitte ainult tema) mõnevõrra ettevaatlikuks. Küllap pelgas ta, et sedavõrd vabalt vormiga ringi käies (esinejatelt ei nõutud rahvariideid ja muusikatöötluses segati stiile sageli üsna uljalt) levitame pealiskaudsust ning riskime autentse materjali n-ö ära lörtsimisega.

Mäletan, et pärast 1995. aasta festivali Igorilt saadud peapesu vastasin talle, et mis Sa meid ikka hurjutad – tule parem ja näita ise laval head eeskuju. Ja ta tuligi!

Järgmisel aastal (1996) astus Viljandi Pärimusmuusika Festivalil üles vahva trio – Tõnuristi Tubli Viiul. Edaspidi viis maestro Tõnurist Viljandis festivali ajal mitmetel aastatel läbi imetlusväärselt asjatundlikke ja menukaid õpitubasid. Tagantjärele mõeldes ja analüüsides mõistan Igori teatavaid kõhklusi hästi.

Pärimuskultuuri kestmine

Folkloorifestivalidel, eriti aga tema eestveetaval Viru Särul, on kombeks ehitada selline muinasjutuline õhustik, milles külastajad ning esinejad sageli põimuvad. Paljud tegevused – olgu need siis folkloorikavad või ühislaulmised-mängimised-tantsimised, haaravad kaasa ka aktiivse osa publikust ning paljud osalejad, kusjuures kaugeltki mitte ainult esinejad, saabuvad peole rahvariietes. See on ülev, innustav ja kindlasti head eeskuju andev.

Igori usk folklooriliikumise innustavasse rolli oli imetlusväärne, tema mõju eesti pärimuskultuuri kestmisele avaldus kõige enam aga just isikliku eeskuju – eestlaulmiste, -tantsimiste ja mängude vedamise kaudu.

Meie olulisimaks ja mahukaimaks koostööks sai ETV minisari «Aja kõlad» – koos Ants Johansoniga veetud viiest saatest koosnev eesti rahvamuusika olulisimaid elemente tutvustav saatetsükkel. Igor Tõnurist oli lahkesti nõus olema saatesarja ajaloo eksperdiks, kes igas saates teeb käsitletava eesti rahvapilli taustast ja ajaloost populaarteadusliku ülevaate.

Mõjuda arusaadavalt

Peab ütlema, et Igor tegi seda lihtsalt suurepäraselt! Ta oskas väga hästi sihtgrupi vajadust silmas pidada ning mõjuda neile arusaadavalt. Küllap seetõttu õnnestus Eesti Pärimusmuusika Keskusel koostöös ETVga sellest materjalist omal ajal välja anda DVDdel õppevahend ning see laiali jagada kõigile Eesti üldhariduskoolidele. On kuulda, et paljude koolide muusikaõpetajad kasutavad seda tänini...

Liiga tihti juhtub, et meie ühiskonnale olulisi inimesi võetakse meilt ebaõiglaselt vara. 2021. aasta alguses läksid võitluses haigusega alla jäänud Igor Tõnurist ja Jaak Johanson.