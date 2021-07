Viimasel nädalal on sotsiaalmeediasse tehtud mitmeid postitusi sellest, kuidas koeraomanikud üle Eesti on leidnud lihatooteid, mis on veidraid ja ohtlikke asju täis topitud. On ilmnenud ka juhtumeid, kus koerad on põõsa alt leitud vorstijupi ära söönud ning seetõttu arsti juurde sattunud.